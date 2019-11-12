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رياضة

حسن شحاتة يهنئ المنتخب الأولمبي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:11 م
حسن شحاته
حسن شحاته
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يسرى غازى
حرص حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر على الاتصال بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقي غريب ليهنئهم بالأداء والفوز على غانا والتأهل للدور قبل النهائي.

تحدث المعلم حسن شحاتة مع الكابتن شوقي غريب ومعتمد جمال ومحمد شوقي وأثني على أداء اللاعبين وروحه داخل الملعب بما يؤكد أن هناك جيلا جديدا لكرة القدم المصرية.

وتأهل المنتخب الأوليمبى إلى المربع الذهبى لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه فى مباراتى مالى وغانا.

وقدم المنتخب الأوليمبى أداء مميزا خلال المباراتين اكتسب بهما ثقة الجماهير المصرية التى حرصت على دعم ومساندة المنتخب فى تلك المهمة لتحقيق الانجاز الأكبر فى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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