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تكنولوجيا

قبل إطلاق Dark Mode.. طريقة تنزيل خلفيات داكنة لمحادثات واتساب

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
خلفية داكنة لواتساب
خلفية داكنة لواتساب
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أماني إبراهيم
يستعد تطبيق واتساب الأشهر للمحادثات لإطلاق تحديثه المنتظر بنظام التشغيل المظلم Dark Mode، ولم يتم تحديد موعد إصدار التحديث بالوضع المظلم، ولكن بعض المطورين توصلوا إلى أن واتساب WhatsApp، يتضمن خلفيات أكثر قتامة للمحادثات وبألوان داكنة.

ووفقا لموقع نيوز18 الهندي فإن الكثيرين حول العالم ينتظرون إطلاق النظام المظلم والذي نال إعجاب مستخدمي موقع فيسبوك ماسنجر، ويبحثون عن بديل حتى موعد الإطلاق.

وللاستمتاع بهذه الخلفيات الداكنة عليك تنزيل WhatsApp beta 2.19.327 لنظام أندرويد Android، وستجد أن جهازك أصبح مزوداً بعدد من الخلفيات القاتمة وأخرى بألوان زاهية، وهذا كان إصدارًا تجريبياً سابق من التطبيق.

ومن المحتمل أن يتم تطبيق الوضع المظلم لتطبيق المراسلة الأكثر شعبية حول العالم، خلال فترة قصيرة، خاصة بعد تطبيق فيسبوك ماسنجر وإنستجرام لهذه الخاصية، ويعتقد الخبراء أنه لن يتم إطلاقها رسميا قبل معالجة واتساب لمشكلة استنزاف التطبيق للبطارية في الهواتف الأندرويد Android.
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