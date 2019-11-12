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اقتصاد

السباعي: القطاع العقاري واعد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:19 م
المهندس طارق السباعي
المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والت
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس طارق السباعي نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مستقبل التصدير العقاري في مصر واعد جدا ومبشر.

وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية قبل قليل، أن هذا القطاع يمكنه أن ينقل مصر لموقع مختلف تماما ومتميز، نظرا لجدارتها ووجود مميزاات متعددة بها كسوق عقاري متنوع.

وتابع، أننا نحتاج لحل بعض المشكلات الإدارية التي تواجه تحسين قطاع التصدير العقاري بمجرد قوانين بسيطة أو إجراءات محدودة.

وأكد السباعي على أن هناك تنسيقا كبيرا بين الدولة والمطورين في أي مشكلات تواجه السوق ويتم حل أي مشكلة بتعاون الطرفين.
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