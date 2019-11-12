بلدي أمانة.. قومي المرأة يحذر من خطورة الشائعات بـ كفر الشيخ

تواصلت جهود فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ تحت شعار حملة "بلدي أمانة"، حيث عقدت ندوة حول " الولاء والانتماء والحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الشائعات " بمدرسة الإعدادية بنات القديمة، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، و عيد عبدالوهاب مدير مدرسة الإعدادية بنات، وفريدة عبدالعزيز والمهندسة زينب حسان عمر، وهبة إبراهيم محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، و 60 طالبة.



ناقشت الفعالية، مفهوم الانتماء للأسرة والحي والقرية والوطن وارتباط الانتماء بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والأمن القومي وارتباطه بالأمن الاجتماعي والاقتصادي وأهمية دور الأسرة في غرس قيم الانتماء ودور المؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية.



وحذرت الندوة من خطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار وسلامة المجتمع المصري وكيفية مواجهتها لبناء وطن مستقر ومزدهر، والمشروعات التنموية العملاقة التي يتم إنشاؤها في كافة ربوع محافظات الجمهورية سواء كانت زراعية أم اقتصادية أم تنموية وفي شتى المجالات.



وعلى هامش الندوة، أشارت هبة عبد الحميد، محامية مكتب الشكاوى بفرع المجلس إلى دور مكتب شكاوى المرأة في محافظة كفر الشيخ ووسائل الاتصال بالمكتب وكيفية تلقي شكاوى المرأة.

