أول رد فعل من إيران على قصف غزة واغتيال أبو العطا

أعلنت إيران إدانتها لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واغتيال أحد القياديين البارزين في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.



وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي إنه ضروري مقاضاة الساسة الصهاينة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.



وأضاف موسوي أن الوحدة والمقاومة هما الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مجابهة المحتلين.



ودعت الخارجية الإيرانية المنظمات والأوساط الإقليمية والدولية الى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية في إيقاف الأعمال الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم.

