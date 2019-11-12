ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول رد فعل من إيران على قصف غزة واغتيال أبو العطا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلنت إيران إدانتها لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على غزة، واغتيال أحد القياديين البارزين في سرايا القدس، بهاء أبو العطا.

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي إنه ضروري مقاضاة الساسة الصهاينة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

وأضاف موسوي أن الوحدة والمقاومة هما الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مجابهة المحتلين.

ودعت الخارجية الإيرانية المنظمات والأوساط الإقليمية والدولية الى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية في إيقاف الأعمال الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني المضطهد والمظلوم.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أب يبيع ابنته لينفق الأموال على متعه الشخصية .. تفاصيل مؤلمة

لعنة أسبوع الفيفا.. الإصابة تضرب نجم ليفربول

ترقص مع زوجها .. ابنة ونيس تتألق بفستان قصير وكعب عال

كأس أمم أفريقيا.. رمضونا ينشر سحره في المنتخب الأولمبي

إعلان موعد تطبيق الأسعار الجديدة لـ السلع التموينية .. تفاصيل

النائب العام: إنشاء وحدة التوجيه والتواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المضمون الإعلامي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية

وثبة سعودية عالية.. الملك سلمان يبحث إنشاء فرع الثورة الصناعية الرابعة