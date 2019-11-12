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أخبار البلد

فنادق أو مكاتب إدارية .. «مصر السيادي»: بحث إعادة استغلال مجمع التحرير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:10 م
مجمع التحرير
مجمع التحرير
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محمود مطاوع
قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن مجمع التحرير ضمن الأصول التي سيتم استغلالها مرة أخرى بعد إخلائه، مشيرًا إلى وجود مناقشات مع عدد من المستثمرين لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المجمع بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

وأضاف سليمان، في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء أن موقع المجمع هام جدا وهناك مجموعة من المستثمرين عرضوا للاستثمار في هذا المبنى التاريخي.

وقال إن المقترحات التي عرضها المستثمرين في مبنى المجمع استغلاله كفنادق أو مكاتب إدارية لبعض الشركات.

وأشار إلى أنه تم حصر ما يقرب من 30 موقعا سيتم إعادة استغلالها الفترة المقبلة. لافتا الى أن الصندوق يخلق قاعدة بيانات كبيرة للأصول غير المستغلة.
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