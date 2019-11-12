مكرم محمد أحمد: الصلح مع الإخوان حرام وكل منظمات العنف خرجت من معطف الجماعة

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن النظام في مصر راسخ وله أعداء متمثلين في جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن كافة مظاهر ومؤسسات ومنظمات العنف في مصر خرجت من تحت معطف جماعة الإخوان الإرهابية .



وتابع مكرم محمد أحمد:" لن يلجأ النظام في مصر إلى الصلح مع جماعة الإخوان الإرهابية لأن الصلح معها حرام لانها جماعة متطرفة إرهابية تستخدم الدين لأغراض سياسية لأكثر من 80 عاما".



وأكمل مكرم محمد أحمد:" ونحن لا ننتظر عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى مصر ونأمل إلى دحر تلك الجماعة وانتهاء أفكارها الخبيثة لأن الجماعة معزولة وتأثيرها ضعيف".

