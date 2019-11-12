نجل القذافي يقترب من المثول أمام الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية

وافق وفد حكومة الوفاق الليبية في محكمة الجنائية الدولية على جلب سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى المحاكمة في لاهاي.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية أكدت على أهليتها لمحاكمة سيف الإسلام القذافي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية.



وذكرت الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية في بيان أنها قررت بالغالبية: "اعتبار المحكمة مؤهلة للنظر بالقضية المرفوعة ضده".



ويعد سيف الإسلام القذافي مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.





