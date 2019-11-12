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رياضة

الحمدلله .. تعليق ناصر ماهر عقب تأكد غيابه عن الملاعب 6 أسابيع

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:14 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
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ياسمين تيسير
علق ناصر ماهر نجم فريق سموحة والمنتخب الاوليمبي على اصابته التي تعرض لها في لقاء المنتخب الجمعة الماضية أمام مالي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣سنة التي تستضيفها مصر.

ونشر ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له .

وعلق على الصورة قائلا : " ‫الحمدلله علي نعمك يا الله".

تعرض اللاعب لخلع بمفصل الكتف الايسر اثر ارتطام مباشر مع الخصم وتم رد الخلع بالملعب. وأجرى اللاعب أشعة رنين مغناطيسي وأشعة سينية على مفصل الكتف وتبين من خلالها وجود تهتك بالربطة الامامية وكذلك وجود قطع بالحافظة الامامية للمفصل.

وتم تثبيت المفصل بواسطة دعامة خاصة ويحتاج اللاعب لفترة راحة تتراوح ما بين 5 الى 6 اسابيع للعودة للتدريبات.

ويعني هذا التقرير استبعاد اللاعب من مباريات المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، حيث سيغيب ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

وأبدى الجهاز الفني حزنه الشديد لافتقاد الفريق جهود اللاعب في المباريات القادمة.
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