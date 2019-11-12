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توك شو

غدا.. متحدث البرلمان ضيف أولى حلقات مصر في القلب على "المحور"

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:22 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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البهي عمرو
يحل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وكيل لجنة القيم ضيفا على أولى حلقات برنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، عبر شاشة قناة "المحور" وذلك غدا الأربعاء الساعة السادسة مساء.

من المقرر أن يكشف الدكتور صلاح حسب الله، خلال الحلقة بالأرقام حصاد عمل مجلس النواب فى التشريعات والقوانين على مدار دور الانعقاد الحالي.

وسيتم مناقشة كل القضايا المطروحة على الساحة السياسية وموعد إقرار قانون الإدارة المحلية وموقف النائب أحمد طنطاوي.
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