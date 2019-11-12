ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احترق منزله في غيابه.. وعاد ليجد رسالة غير متوقعة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المنوعات
عاد الأسترالي بول سيكفي إلى منزله، لكنه لم يجده كما تركه، بل وجد رسالة شرحت له ما حدث.

وجد بول رسالة من رجال الإطفاء تخبره أن منزله، كان يحترق في غيابه، لكنهم أنقذوه.

شارك بول الرسالة عبر حسابه على فيسبوك واصفا إياها بأنها "أخبار دافئة في قصة مدمرة".

وجاء نص الرسالة: "كان من دواعى سرورنا إنقاذ منزلك، نأسف لأننا لم نتمكن من حفظ السقف ونحن مدينون لك ببعض الحليب".

جاء الحريق في الوقت الذي نواجه فيه حرائق مأساوية للغابات أودت بحياة 3 أشخاص وتدمير مئات المنازل. لتعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
احترق منزله في غيابه.. وعاد ليجد رسالة غير متوقعة
AdvertisementS

ترشيحاتنا

للرجال فقط .. 3 علامات على الإصابة بالعقم

فيديوجراف| رسالة ابن زينة لها بعد إعلان إصابتها بمرض في عيونها

شروط الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية.. كيف تحصل عليها؟

صناعة البرلمان ترد على نجيب ساويرس بشأن وقف منافسة الحكومة للقطاع الخاص

فيديوجراف| مايا دياب قبل وبعد التجميل بـ عيد ميلادها

نجل القذافي يقترب من المثول أمام الجنائية الدولية بتهم جرائم ضد الإنسانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية