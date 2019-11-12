احترق منزله في غيابه.. وعاد ليجد رسالة غير متوقعة

عاد الأسترالي بول سيكفي إلى منزله، لكنه لم يجده كما تركه، بل وجد رسالة شرحت له ما حدث.



وجد بول رسالة من رجال الإطفاء تخبره أن منزله، كان يحترق في غيابه، لكنهم أنقذوه.



شارك بول الرسالة عبر حسابه على فيسبوك واصفا إياها بأنها "أخبار دافئة في قصة مدمرة".



وجاء نص الرسالة: "كان من دواعى سرورنا إنقاذ منزلك، نأسف لأننا لم نتمكن من حفظ السقف ونحن مدينون لك ببعض الحليب".



جاء الحريق في الوقت الذي نواجه فيه حرائق مأساوية للغابات أودت بحياة 3 أشخاص وتدمير مئات المنازل. لتعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.