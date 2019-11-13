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مرأة

سبب غير متوقع لوجود بقع بيضاء على الأثاث.. انتبهي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:00 ص
بق الفراش
بق الفراش
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لمياء الياسين
على الرغم من أن بق الفراش لا ينقل فعليًا أي أمراض معدية إلا أنها قد تظل مصدر إزعاج وحتى تسبب بعض المشكلات الصحية مثل الطفح الجلدي أو الحساسية مثل القلق والإجهاد، والأرق موقع Bright Side يقدم بعض العلامات لوجود بق الفراش فى منزلك .

1. بقع حمراء حكة

إذا لاحظت وجود حكة حمراء صغيرة على وجهك أو ذراعيك أو ساقيك أو ظهرك ، فهذه علامة واحدة على وجود بق الفراش

2. الدم أو بقع بلون صدأ

تحقق من وجود بقع حمراء على سريرك أو ملابسك قد تجدها أيضًا بلون الصدأ تلك هي براز بق الفراش .

3. رائحة عفن 

حشرات الفراش بها غدد تنبعث منها رائحة كريهة وإذا كان هناك الكثير منها ، يمكن أن تكون الرائحة قوية وغير سارة. لذلك إذا كانت غرفتك تنبعث منها رائحة الملابس المتعفنة أو الطعام الفاسد ، فمن المؤكد أن لديك بق الفراش 

4. بقع بيضاء على الأثاث الخاص بك

إذا رأيت بقعًا بيضاء على أثاثك ، فقد تكون تلك هي بويضات بق الفراش أو قشر البيض. وهي على شكل حبات الأرز ، ولديها لون شفاف أو أبيض لامع في بعض الأحيان.
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