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مرأة

حفنة من اللوز يومياً تحميك من أمراض صحية غير متوقعة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
اللوز
اللوز
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لمياء الياسين
تناول اللوز يمكن أن ينقذ حياتك.. في دراسة وجدت جمعية القلب الأمريكية أن انخفاض استهلاك اللوز يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وفقا لموقع برايت سايد ..

-يقلل من حب الشباب.

اللوز غنى بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على علاج حب الشباب وتجديد شباب بشرتك 

-يساعد في علاج مرض السكري.

اللوز يساعد فى الحد من "الكوليسترول السيئ" ، بل إنه يساهم أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم 

-يساعد على التعافي سريعا بعد الولادة.

تناول اللوز يساعد النساء بعد الولادة على الشفاء بسرعة وتجنب علامات التمدد .

-يحسن اللوز نشاط الدماغ.

قد يؤدي تناول 74 جرامًا من اللوز أسبوعيًا إلى جعل طفلك أكثر ذكاء فإن كلاً من اللوز الخام والمحمص يحتوي على نفس العناصر الغذائية وبالتالي له نفس الفوائد. من ناحية الأخرى التى تساعد على تنشيط العقل والذاكرة .
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