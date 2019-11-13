محمد بدراوي: رئيس هيئة الأوقاف وافق على مراجعة قيمة إيجار الأراضي

عقد النائب محمد بدراوى اجتماعا مع رئيس هيئة الأوقاف المصرية لبحث أزمة زيادة القيمة الإيجارية لأراضى الأوقاف وقد وافق رئيس الهيئة على مراجعة الأسعار والوصول إلى سعر عادل بين الهيئة والمزارعين مقارنة بالاسعار الحرة فى نفس المنطقة.





فيما تحدث النائب محمد بدراوى مع رئيس الهيئة فى ألا تكون الزيادة بتلك القيمة المرتفعة حيث إن الارتفاع الأخير جاء بنسبة 25% وهى نسبة ضخمة لا يتحملها المزارعون فى تلك الفترة خاصة مع انخفاض أغلب أسعار المحاصيل الزراعية.





وأمر رئيس الهيئة بتكليف لجنة فورية لمراجعة الأسعار ومقابلة المزارعين والتعامل معهم بشكل جيد والاستماع إليهم بطريقة تليق بهم وسوف يتم إبلاغ المزارعين بميعاد نزول اللجنة الى قرية كفر ميت حواى وعزبة الجمعية وكافة القرى التى بها أراضي أوقاف.



