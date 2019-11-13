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مرأة

أغربها تورم الكاحل.. علامة تحذيرية بأن قلبك لا يعمل بشكل صحيح

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
الكاحل
الكاحل
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لمياء الياسين
يصاب كل من الرجال والنساء بأمراض القلب لأسباب مختلفة ترتبط بنمط حياة معين. ومع ذلك ، هناك العديد من العلامات والتحذيرات التي تبلغنا عن مشكلة في القلب يجب أن نكون أكثر من علم بها.

موقع Bright Side يجمع 4 علامات تحذير شائعة جدًا لأمراض القلب يجب عليك الانتباه إليها إذا لاحظت ذلك.

1. الألم الذي ينتشر إلى الذراع

يعاني الكثير من الرجال من ألم في الذراع الأيسر ، بينما تعاني النساء من الألم نفسه في أحد الذراعين أو كليهما.يحدث هذا لأن الألم من قلبك ينتقل إلى النخاع الشوكي الخاص بك حيث ترتبط العديد من أعصاب جسمك ويصاب دماغك بالارتباك ويعتقد أن ذراعك تعاني من ألم فعلي عندما لا يكون الأمر كذلك.

2. السعال المتكرر 

السعال هو أحد الأعراض الفرعية لأعراض أكثر خطورة ، وهي ضيق التنفس وفقدان التنفس بشكل مفاجئ.

3. مستويات شديدة وغير عادية من القلق

أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من القلق الشديد منذ وقت مبكر للغاية في حياتهم معرضون لأمراض القلب. يمكن أن يكون سبب القلق إما نمط حياة مرهق للغاية أو اضطرابات مختلفة 

4. تورم الساقين والكاحلين والقدمين

عندما لا يضخ قلبك جيدًا ، تتسرب السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة ويحدث تورم فى الساقين وخاصة فى منطقة الكاحل هو أحد الأعراض الشائعة بين مرضى القلب وعليك الانتباه إليها

5. قلة الشهية والشعور بالغثيان

يعاني الكثير من المرضى الذين يعانون من أمراض القلب من نقص في الشهية أو الغثيان حتى لو كان لديهم عدد قليل من الطعام. السبب في ذلك هو تراكم السوائل حول الكبد والأمعاء التي تتداخل مع الهضم السليم.
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