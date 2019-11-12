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مرأة

في منتهى الأناقة.. درة تخطف الأنظار بفستان أبيض بكرانيش

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:38 م
الفنانة درة
الفنانة درة
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة درة متابعيها بمجموعة صور لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وظهرت الفنانة درة بإطلالة خطفت الأنظار بفستان أبيض طويل بالكرانيش والدانتيل، والفرو على منطقة الصدر.

استكملت الفنانة درة إطلالتها بوضع مكياج يبرز ملامحها، حيث وضعت اللون البني على الشفاه، وايشادو باللون البني الفاتح، والهايليتر.

لم ترتد الفنانة درة اكسسوارات فاستكفت بحلق صغير على الأذن.

وجاءت أبرز التعليقات، " جميلة الجميلات، في منتهى الأناقة، دايمًا متألقة".
في منتهى الأناقة.. درة تخطف الأنظار بفستان أبيض بكرانيش
في منتهى الأناقة.. درة تخطف الأنظار بفستان أبيض بكرانيش
في منتهى الأناقة.. درة تخطف الأنظار بفستان أبيض بكرانيش
في منتهى الأناقة.. درة تخطف الأنظار بفستان أبيض بكرانيش
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