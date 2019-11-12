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أخبار العالم

ستدفع الثمن غاليا.. البطش:لا شيء سيمنعنا عن الرد على إسرائيل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:54 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يوجد أي حسابات يمكن أن تمنع الحركة من الرد على استهداف القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة بهاء أبو العطا، ونجل عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري".

وأضاف البطش خلال مراسم جنازة أبو العطا في المسجد العمري بمدينة غزة الثلاثاء أن" بنيامين نتنياهو سيدفع الثمن غاليًا باستهداف أبو العطا وزوجته بغزة، واغتيال العجوري في دمشق".

وشدد البطش، بحسب وكالة صفا الفلسطينية، على أن سرايا القدس ليست وحدها بالمعركة، فمعها كتائب القسام وأبو علي مصطفى وكتائب شهداء الأقصى وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الأنصار والمقاومة الوطنية وحركة المجاهدين، وكل الشرفاء، فهم معنا في خندق واحد.

وتابع "سنضع حدًا لعربدة العدو الصهيوني، وسيفكر ألف مرة إذا ما عاد لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني مجددًا".

وقال البطش: إن" سرايا القدس ستدفع العدو ثمنًا غاليًا ردًا على جريمته النكراء في غزة ودمشق، وذلك على مستوى جنود ومستوطنين".

وكانت "إسرائيل" استهدفت فجر اليوم الثلاثاء القيادي البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا باستهداف منزله في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وردًا على الجريمة الإسرائيلية، قصفت المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ مستوطنات غلاف غزة وحتى "غوش دان" جنوبي "تل أبيب" بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948
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