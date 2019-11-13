أغربها الموز.. أطعمة أكثر شعبية يمكن أن تلحق أضراراً بكليتك

تلعب الكلى دورًا مهمًا للغاية في جسمك - فهي مسؤولة عن التخلص من السموم عن طريق البول وإنتاج الهرمونات ويمكن لبعض الأطعمة أن تؤذيها وتؤثر على أدائها الطبيعي إذا تم تناولها بشكل مفرط.إليك أبرز الأطعمة المفيدة لصحة كليتك يقدمها موقع برايت سايد





1. الأفوكادو





على الرغم من أن الأفوكادو يتمتع بشعبية بسبب خصائصه الغذائية المختلفة ، إلا أن تناول الكثير منها قد يكون خطيرًا على كليتيك ، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من مرض في الكلى. والسبب هو أن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم.





2. اللحوم





قد يسبب تناول الكثير من اللحوم مشاكل في الكلى لأن البروتينات الحيوانية قد يصعب استقلابها للغاية ، مما يجعل التخلص من الفضلات عبئًا على الكلى.





3. الملح





إذا كنت تأكل الكثير من الملح ، فيجب على كليتيك العمل بجهد أكبر من أجل التخلص من فائض الصوديوم ، لذا فقد يبدأن في الاحتفاظ بالماء الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.





للحفاظ على صحة الكليتين ، يمكنك إضافة التوابل والأعشاب إلى الأطعمة الخاصة بك





4. الموز





إذا كنت تشك في أنك تعاني من مشاكل في الكلى ، فإن التغذية الجيدة واتباع نظام غذائي مناسب ضروريان للبقاء بصحة جيدة. وهذا يعني الحد من استهلاك بعض الأطعمة مثل الموز ، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من البوتاسيوم ، مما قد يكون ضارًا لأولئك الذين لا تعمل كليتهم بشكل صحيح.





5. منتجات الألبان

على الرغم من أن منتجات الألبان غنية بالفيتامينات والمواد المغذية ، إلا أن الكثير من الحليب واللبن والجبن قد يتسببان في ضرر أكثر من نفعه. وهذا يمكن أن يحدث بسبب ارتفاع كمية الفسفور الموجودة في هذه الأطعمة التي قد تشكل ضغطًا على كليتيك.



