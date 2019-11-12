مسئولو "كتالوبت" الإنجليزية يسلمون الزمالك أجهزة التحليل البدني والأداء الفني

تواجد مسئولو شركة (كتالوبت) الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الأول.



وحرص مسئولو الشركة على الحضور لمقر الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة

وحصل الزمالك من الشركة على:

١- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7) .

٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7) .

٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)



٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .