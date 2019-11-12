ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مسئولو "كتالوبت" الإنجليزية يسلمون الزمالك أجهزة التحليل البدني والأداء الفني

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:44 م
لاعبو نادي الزمالك
لاعبو نادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي -ملك موسي
تواجد مسئولو شركة (كتالوبت) الإنجليزية في مقر نادي الزمالك اليوم من أجل متابعة وشرح أجهزة التحليل البدني والأداء الفني التي قام مجلس إدارة النادي بشرائها من أجل لاعبي الفريق الأول.

وحرص مسئولو الشركة على الحضور لمقر الزمالك من أجل شرح استخدام الأجهزة
وحصل الزمالك من الشركة على:
١- أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7) .
٢- أجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7) .
٣- أحدث برامج تحليل الفيديو (Vision)

٤- أحدث منصات إدارة شئون اللاعبين AMS) .
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

مطلع الشهر القادم.. القمة العالمية للطيران تناقش تقنيات تحليل بيانات السلامة

ترشيحاتنا

كأس أمم أفريقيا.. رمضونا ينشر سحره في المنتخب الأولمبي

ضحية السيجارة سقط تحت عجلات القطار بسبب 100 جنيه ..القصة كاملة

قرار جديد من فايلر بشأن مران الأهلي

بيسوق من غير ايدين .. سائق يغامر بحياة المواطنين على محور 26 يوليو .. فيديو

فرجاني ساسي يكشف حقيقة رفضه العودة لتدريبات الزمالك

اخبار الفن| اعتزلت الفن منذ 5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة رامي جمال.. لوك غريب لـ ريهام حجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي

تطورات سرقة الحرمين.. اللص التركي نفذ جريمة كاملة لولا الكاميرا الخفية