"السينما الهندية" بالهناجر

ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ، يعرض فيلم band baaja baaraat”"، وذلك في السابعة مساء الخميس 14 نوفمبر بقاعة سينما الهناجر .



الفيلم إنتاج عام2010 ، بطولة "انوشكا شارما" ، "رانغير سينغ"، إخراج" مانيش شارما" ، وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول "شروتي" الفتاة الطموحة التي تبلغ من العمر 20 عاماَ من عائلة متوسطة من دلهي ، تتقابل مع "بيتو" وهو طالب جامعي في السنة الأخيرة ويصبح الأثنين شركاء في مشروعهم للتخطيط لحفلات الزفاف وفي هذه الأثناء تتحول علاقة الصداقة إلي حب.