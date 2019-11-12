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فن

"السينما الهندية" بالهناجر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
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أحمد البهى
ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ، يعرض فيلم band baaja baaraat”"، وذلك في السابعة مساء الخميس 14 نوفمبر بقاعة سينما الهناجر .

الفيلم إنتاج عام2010 ، بطولة "انوشكا شارما" ، "رانغير سينغ"، إخراج" مانيش شارما" ، وتدور أحداثه في اطار درامي موسيقي حول "شروتي" الفتاة الطموحة التي تبلغ من العمر 20 عاماَ من عائلة متوسطة من دلهي ، تتقابل مع "بيتو" وهو طالب جامعي في السنة الأخيرة ويصبح الأثنين شركاء في مشروعهم للتخطيط لحفلات الزفاف وفي هذه الأثناء تتحول علاقة الصداقة إلي حب.
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