حازم إمام يخضع لجلسة خاصة في صالة الجيمانيزيوم عقب تعليمات ميتشو

عقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة سريعة على هامش التدريبات اليوم مع محمد عبد الغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبد الرءوف المدرب المساعد.



وطلب ميتشو من عبد الغني خلال الجلسة تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء وبعض الواجبات الدفاعية.



حصل حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق الجماعية اليوم.



وقام حازم الخضوع لتدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.