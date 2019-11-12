الأزهر العالمي للفتوى يستقبل وفد كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة.. صور

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية وفد كلية القادة والأركان بالقوات المسلحة، والذي زار مشيخة الأزهر صباح اليوم، وذلك في إطار تعريف قادة القوات المسلحة بالجهود الدعوية والتوعوية لمؤسسات الأزهر الشريف.



وضم الوفد أعضاء من عدة دول عربية وأجنبية، منها المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، واليمن، ولبنان، والسودان.



وقام الوفد بتفقد أقسام المركز، واطلع علىٰ آلية العمل بالأقسام والوحدات المختلفة داخل المركز.



وأشاد اللواء أحمد محمد سعيد مساعد الكلية ومشرف الوفد بالجهود المبذولة للتصدي لفوضىٰ الفتاوىٰ والقيام بالدور التوعوي والدعوي للمركز.



ورافق الوفدَ خلال الزيارة الشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي للمركز ومشرفو الأقسام.