للنساء.. أنت أكثر عُرضة للإصابة بـ السكري في هذا العمر

مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو ما يكفي منه، ويساعد الأنسولين في تنظيم مستوى السكر في الدم إما عن طريق امتصاص الجلوكوز في الدم أو تخزينه في جسمك للاستخدام المستقبلي.





عادةً ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع 1 لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، وهناك عدة عوامل مثل الوراثة، وعادات نمط الحياة السيئة، والوزن الزائد وارتفاع ضغط الدم تسبب السكري.





وتربط الدراسات بين مرض السكر وانقطاع الطمث لدى النساء، بعد سن الأربعين، وتتعرض النساء لخطر متزايد للإصابة بأمراض المناعة الذاتية، فيما يُعد مرض السكري أحد أهم أسباب حالات الوفاة لدى النساء فوق سن الأربعين مما يزيد أيضًا من مضاعفات العديد من الحالات الخطيرة الأخرى ، بما في ذلك العمى وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب.





كل من الرجال والنساء فوق سن الأربعين تتشابه الأعراض تقريبًا وهي كما يلي:





الجروح التي تلتئم ببطء

عدم وضوح الرؤية

زيادة العطش والجوع

كثرة التبول

فقدان الوزن أو زيادة دون سبب واضح

إعياء

انخفاض الشعور في اليدين أو القدمين

غثيان

الالتهابات الجلدية

بقع من الجلد الغامق في مناطق الجسم ذات التجاعيد



