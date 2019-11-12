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تكنولوجيا

Michael Kors تدخل المنافسة وتطلق ساعتها الذكية.. التفاصيل والسعر.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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كريم جمال
بعد نجاح تجربة دخول علامة Fossil الشهيرة فى عالم الساعات الذكية، قررت نظيرتها Michael Kors الدخول فى المنافسة، بعدما ازدهر سوق الساعات الذكية فى الفترة الماضية.

وبحسب فون آرينا التقنى، يبدو أن جمال وأناقة علامة Michael Kors مازال مستمرًا فى ساعاتها الذكية الجديدة، حيث وصف الخبراء الساعة الذكية الجديدة بأنها الأجمل فى العالم الآن.

تقدم Michael Kors الساعة الجديدة فى 4 إصدارت، إصدارين كاجوال للرجال والنساء مقابل 2700 جنيه مصري، وإصدارين فاخرين باللونين الذهبى والسيلفر مقابل 4000 جنيه.

وتأتى الساعة الجديدة بميزة قراءة نبض القلب، مع الاتصال بخرائط جوجل، وميزة الدفع Google Pay، كما أنها تأتى بمعالج أقوى من المزود فى الجيل الأول منها.

يمكنك شراء ساعات Michael Kors المختلفة عبر هذا الرابط..

https://www.lordandtaylor.com/Michael-Kors/Jewelry-and-Accessories/Jewelry/Watches/Smart-Watches-and-Fitness-Trackers/shop/_/N-18qZ4ztlinZ1z127t3?Ne=395181079&Ne=395181079
Michael Kors تدخل المنافسة وتطلق ساعتها الذكية.. التفاصيل والسعر.. صور
Michael Kors تدخل المنافسة وتطلق ساعتها الذكية.. التفاصيل والسعر.. صور
Michael Kors تدخل المنافسة وتطلق ساعتها الذكية.. التفاصيل والسعر.. صور
Michael Kors تدخل المنافسة وتطلق ساعتها الذكية.. التفاصيل والسعر.. صور
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