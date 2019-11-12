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أخبار البلد

رئيس كازاخستان: نقدر التعاون مع مصر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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محمد مجدي
قدَمت السفيرة منال يحيى الشناوي، سفيرة مصر الجديدة لدى كازاخستان، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، بمقر رئاسة الجمهورية يوم 11 نوفمبر الجاري.

ونقل رئيس جمهورية كازاخستان، عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مُعربًا عن اعتزازه بالزيارة التي قام بها سيادته إلى كازاخستان في عام 2016، وما دشنته من أفق أمام تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما أشار رئيس جمهورية كازاخستان إلى تقديره للتعاون القائم بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت السفيرة منال الشناوي عن تقدير مصر للعلاقات الودية والتعاون المشترك القائم بين البلدين، مؤكدة تطلعها للعمل نحو تعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع كازاخستان في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.
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