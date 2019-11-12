إسرائيل تعلن استهداف ناشطين آخرين من حركة الجهاد الإسلامي

أعلنت إسرائيل أنها استهدفت ناشطين في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ عليها.

وذكرت وسائل إعلام إٍسرائيلية أن هناك وساطة مصرية للتوصل إلى تهدئية ووقف التصعيد بين الجانبين، إلا أن حركة الجهاد ترفض وقف إطلاق النار.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر رتلا من الحافلات ينقل دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا باتجاه قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استدعاء المئات من الاحتياط بالإضافة إلى بعض الوحدات العاملة في تشغيل منظومة القبة الحديدية.

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، حالة الطوارئ الخاصة في منطقة غلاف غزة.

وقال موقع "دبكا" الإسرائيلي إن حالة الطوارئ تنطبق على المستوطنات الواقعة في نطاق 80 كيلومتر من قطاع غزة، بما في ذلك تل أبيب وغوش دان.

وأشار الموقع إلى أن حالة الطوارئ سارية لمدة 48 ساعة.

وأعلنت إسرائيل أنها اغتالت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبوالعطا، في عملية تصفية مركزة.

وقال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، إنه حاول منذ أكثر من عام، تنفيذ عملية لتصفية أبوالعطا، لكن نتنياهو وقف ضد ذلك. فيما ألمحت صحيفة هاآرتس العبرية إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل اليوم هي تلك التي كانت سيتم تنفيذها قبل الانتخابات.

وذكرت شركة "شبا" "الخدمات البنكية الاليكترونية" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن القطاع الاقتصادي في إسرائيل تأثر نتيجة جولة التصعيد مع قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن الشركة التي تشغل منظومة الدفع الوطنية، إنه في أعقاب التصعيد الأمني، انخفض النشاط التجاري ببطاقات الائتمان بنسبة 10% مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

