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رياضة

للمرة الثالثة .. جاريث بيل يغادر ملعب البرنابيو قبل نهاية مباراة ريال مدريد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني الماضية أمام ضيفه جالطة سراي التركي ضمن منافسات الجولة الـ 4، من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا حدثنًا متكررًا من قبل جاريث بيل لاعب الفريق الملكي بعد مغادرته أرضية ملعب "سنتياجو برنابيو" قبل نهاية المباراة.

وحسب صحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية، نقلًا عن "سكاي سبورتس" أن بيل غادر الملعب قبل صافرة النهاية، مضيفة أنه قام بالأمر نفسه في وقت سابق خلال مباراتي ليغانيس وريال بيتيس.

وعلقت الصحيفة بأنه "يبدو أن بيل لا يهتم كيف يلعب فريقه أو ما هي نتيجة المباراة، حيث أنه دائما يغادر الملعب مبكرا".

والتقطت عدسات الكاميرات لجاريث بيل وهو يغادر ملعب المباراة بسيارته، قبل إعلان الحكم نهاية اللقاء.

وغادر بيل قبل نهاية اللقاء بـ 8 دقائق من صافرة النهاية، مما يشير إلى أنه لم يشاهد هدفي زميله كريم بنزيمة ورودريجو، وباقي السداسية المسجلة.
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