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محافظات

أهالي أبو نجاح لمسئولي كهرباء الشرقية: ارحمونا بيوتنا اتخربت

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:43 م
محول كهرباء
محول كهرباء
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محمد الطحاوي
تقدم أهالي قرية أبو نجاح التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية باستغاثة عاجلة إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم والمهندس محمد السيد رئيس شركة كهرباء القناة بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة لمسئولي كهرباء القنايات بسرعة ضبط التيار الكهربائي نظرا لارتفاع الجهد المفاجئ.

وأكد "سعيد سامي" في استغاثته التي أطلقها عبر موقع صدي البلد أنهم فوجئوا صباح اليوم بتعطل العديد من الأجهزة المنزلية وانفجار العديد من اللمبات بالمنزل وعدد كبير من منازل القرية بسبب الارتفاع المفاجئ في التيار الكهربي .

وأضاف "سامي" أنهم توجهوا بالعديد من الاتصالات لمسئولي الأعطال في إدارة كهرباء القنايات، ولكن دون استجابة مما جعلهم يفقدون عددا كبيرا من الأجهزة الكهربائية، قائلا: ارحمونا بيوتنا اتخربت.

فيما استكمل "كريم سعيد" أحد المتضررين من عدم انتظام التيار الكهربائي أنه مثله مثل العديد من أهالي القرية، حيث تعرضت شاشة التلفاز للتلف بسبب ارتفاع التيار الكهربائي المفاجئ وأشار إلى أنه بالرغم من وصول مسئولي الأعطال بقرية شنبارة لإصلاح العطل، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان العطل وإصلاحه.

واختتم أهالي القرية استغاثتهم مطالبين المسئولين بضرورة التدخل وسرعة إصلاح العطل وتنظيم التيار الكهربائي وقياسه حتى نتمكن من إنارة المنازل.
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