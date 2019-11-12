عقب تقديم استقالتها .. وزيرة الأشغال الكويتية تحذف منصبها من تويتر

حذفت وزيرة الاشغال الكويتية جنان محسن بوشهري، منصبها من على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب تقديمها استقالتها بمجلس النواب.



وكانت اخر تغريدات كتبت على حساب الوزيرة هي أجزاء من كلمتها في الاستجواب بمجلس النواب الكويتي، وكان منها: "أقف برأس مرفوع وانا اواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رديت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن موقع على طلب طرح رديت طلبات مناقصاتهم".



وأضاف: " اشكر كل انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن اللي دفعته .. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي لأن الاصلاح أصبح مستحيل لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم".



وكانت وزيرة الاشغال الكويتية أعلنت استقالتها من منصبها، عقب الاستجواب الذي تعرضت له في مجلس النواب "البرلمان" الكويتي.