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اقتصاد

المالية: تراجع حصيلة الضرائب على الخدمات لـ 44.532 مليار جنيه في شهرين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى
انخفضت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2019 /2020 الجاري إلي 44.532 مليار جنيه مقابل 45.7 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له، بفارق 1.2 مليار جنيه

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 22.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 20.431 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له

ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المحلية لـ 7.7 مليار جنيه مقابل 7.622 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.

ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المستوردة لـ14.9 مليار جنيه في أول شهرين من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 12.81 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له.
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