المالية: تراجع حصيلة الضرائب على الخدمات لـ 44.532 مليار جنيه في شهرين

انخفضت حصيلة الضرائب علي السلع والخدمات خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي 2019 /2020 الجاري إلي 44.532 مليار جنيه مقابل 45.7 مليار جنيه في نفس المدة من العام السابق له، بفارق 1.2 مليار جنيه





وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أن حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بلغت 22.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري مقابل 20.431 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له





ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المحلية لـ 7.7 مليار جنيه مقابل 7.622 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضي.



