الموجة 14 لاسترداد أراضي الدولة.. إزالة 54 حالة تعد في البحيرة

تواصل الأجهزة المعنية أعمالها فى الموجة ال١٤ من حملات استرداد أراضى وأملاك الدولة بالبحيرة لإستعادة حق الشعب بنطاق ٦مراكز بدائرة المحافظة.



وأعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ،عن ازالة 52 حالة تعدى على مساحة 3977 م2 خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بمراكز دمنهور وكفر الدوار وابو المطامير وكوم حمادة والمحمودية ضمن الموجة الـ 14 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة «حق الشعب» ، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل ومستمر بين الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة وذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة .



وأسفرت الحملات عن إزالة عدد 7 حالات تعدى بمركز ابو المطامير على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1540 متر ، تابعة لهيئة الاثار وتنوعت حالات التعديات ما بين "أسوار بالطوب الأبيض وعشش "، وذلك بنطاق قرية كوم تروجي التابعة لزاوية صقر وازالة عدد 10 حالات تعدى على مساحة 62 متر بمركز كفر الدوار على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بنطاق قرى "سيدي غازي، وكوم البركة"، عبارة عن لافتات إعلانية.



وفى مركز كوم حماده ، تمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 1348 م2 بالاضافة إلى إزالة عدد 15 حالة تعدى بدمنهور على مساحة 144 م2 وتم إزالة عدد 7 حالات بنطاق مركز المحمودية على مساحة إجمالية بلغت 1028 م2 بواقع 3 حالات حماية النيل بقرية ديروط على مساحة 832 م وحالتين تابعة للآثار بقريتى دسيا وفيشا على مساحة 145 م وحالتين تابعتين للرى بالعطف على مساحة 51 م.