بـ 15 جنيها.. المحامين تصدر كتاب توزيع العمل بالمحاكم 2020

أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، اليوم عن طرحها كتاب توزيع العمل بالمحاكم للعام القضائي الجديد ٢٠٢٠، للحجز بمقر الفرعية وبمحكمة زينهم، بسعر 15 جنيها بعد الدعم، تحت إشراف حسن أمين نقيب الفرعية، ورعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال حسن أمين، إن إصدار كتاب توزيع العمل بالمحاكم يعد تفردا تؤديه نقابة جنوب القاهرة للعام الثامن على التوالي، كأحد أهم الخدمات المهنية النقابية التي تساعد على وقوف المحامين على كافة جهات التقاضي؛ بدءًا من محكمة النقض إلى اخر محكمة جزئية بالقاهرة الكبرى، بالقدر الذى تتعاظم به الخدمات النقابية من نقابة جنوب القاهرة ليس لمحامي جنوب القاهرة فحسب بل لجميع محامى مصر.