ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بـ 15 جنيها.. المحامين تصدر كتاب توزيع العمل بالمحاكم 2020

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
أعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، اليوم عن طرحها كتاب توزيع العمل بالمحاكم للعام القضائي الجديد ٢٠٢٠، للحجز بمقر الفرعية وبمحكمة زينهم، بسعر 15 جنيها بعد الدعم، تحت إشراف حسن أمين نقيب الفرعية، ورعاية سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال حسن أمين، إن إصدار كتاب توزيع العمل بالمحاكم يعد تفردا تؤديه نقابة جنوب القاهرة للعام الثامن على التوالي، كأحد أهم الخدمات المهنية النقابية التي تساعد على وقوف المحامين على كافة جهات التقاضي؛ بدءًا من محكمة النقض إلى اخر محكمة جزئية بالقاهرة الكبرى، بالقدر الذى تتعاظم به الخدمات النقابية من نقابة جنوب القاهرة ليس لمحامي جنوب القاهرة فحسب بل لجميع محامى مصر.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرة رجب بالتقسيط لمحامي جنوب القليوبية

ترشيحاتنا

النائب العام: إنشاء وحدة التوجيه والتواصل الاجتماعي لرصد وتحليل المضمون الإعلامي

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن موسم الرياض.. شاهد

100 دولار ثمن أدوية التبييض والأعشاب.. مرضى البهاق ضحايا لـ مافيا النصب بالعلاج الوهمي

زارته 8 مرات خلال شهر .. مصدر ينفي ادعاءات والدة علاء عبد الفتاح

النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لوجودها في حالة دفاع شرعي .. فيديو

فيس بوك يجمع 3 جنود من حرب أكتوبر بعد 46 عاما .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي