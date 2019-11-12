في هذه الحالات تحتاجين لعملية تجميل الشفاه.. أبرزها الخطوط التعبيرية

قد تفكر بعض النساء في تغيير ملامح وجههن وإجراء بعض التعديلات، ومن اشهر التعديلات التي تطمح لها أغلب النساء هي عمليات تجميل الشفاه وعمليات تجميل الانف والوجنتين، ولكن يجب ان يقاس هذا الأمر بمقاييس علمية واضحة، ولا يجب اجرائها بشكل عشوائي.



وعلق الدكتور رامى العنانى إستشارى طب التجميل، أن عملية تجميل الشفاه هي عملية تجميلية بحتة تهدف إلى تجميل حجم الشفاه بحيث تتناسب مع ملامح الوجه، و تشمل عملية تجميل الشفاه عدة إجراءات أولها أخذ شريط من الجلد تحديدًا الجزء القريب من الأنف.



وتابع العناني، انه يقوم الطبيب المختص بعملية تجميل الشفاه في حالة معالجة أى شيء مزعج بالنسبة للمريض، مثل: صغر أو كبر أو لون الشفه أو حتى علامات الشيخوخة كالخطوط التعبيرية، و التي تظهر حول الفم و الشفاه.



وأكد العنانى، أن عملية تجميل الشفاه تكون مثالية فى حال الشفتين المترهلتين أو حتى لإخفاء مظاهر الشيخوخة نتائج عملية تجميل الشفاه تظهر فى تحسن مظهر الشفاه وتناسقها حسب ملامح الوجة ويخفف من الخطوط الغائرة حول الفم .



وأضاف العنانى، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، الى أن الشكل المثالي للشفاه هو الشكل الذي يتناسب مع ملامح الوجه فليس من المقبول أن تكون ملامح الوجه دقيقة، وتكون الشفاة غليظة أو كبيرة ، فهذا يعطي شكلًا غريبًا نسبيًا .



وأوضح العنانى، إلى أنه تظهر النتائج بعد القيام بعملية تجميل الشفاه مباشرة مع بعض الكدمات البسيطة، ولا تستمر تلك الكدمات إلا فقط لمدة 4 أيام إلى أسبوع و تدوم نتيجة العملية مدى الحياه ، للحفاظ على ذلك يجب إتباع أسلوب حياه جديد صحي والمتابعة مع الطبيب القائم على عملية تجميل الشفاه .