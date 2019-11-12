الليلة.. حلقة جديدة من برنامج «هو ده» مع طارق علام

يقدم الإعلامى طارق علام الليلة لقاء متميز وإنفردات قوية في وحلقه جديده من برنامج «هو ده».



ويلتقي الإعلامي طارق علام مع أسر بعض المصريين محتجزين في السعوديه والعراق ومحاولة الافراج عنهم بالإضافة لتحقيق احلام مجموعة من قصار القامة وانفراد مع عالم مصري في امريكا يقدم حلول لتوفير الطاقة بالإضافة لتوزيع اجهزه منزليه للعرائس ودراجات بخارية وعدة مشروعات وعلاج الحالات الصعبة.



كما يلتقي طارق مع والد التوأم الملتصق منه ومي من البحيره ومحاولة إنقاذ حياتهم مع المشاهدين وهم في سن الخامسة.



برنامج «هو ده» مع طارق علام يذاع في العاشرة والنصف على فضائية «المحور»