ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اختيار اللبنانية رولا خلف أول رئيسة تحرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تعيين اللبنانية رولا خلف، في منصب رئيس تحرير الصحيفة خلفا ليونيل باربر، الذي عمل في منصبه 14 عاما.

وفي رسالة بعث بها إلى العاملين في الصحيفة قال ليونيل، عقب 34 عاما من عمله في هذه الصحيفة إنه سيترك منصبه بحلول يناير المقبل، حيث سيترك، أفضل وظيفة في الصحافة، على حد وصفه، وسيحل محله نائبته رولا خليفة.

وأعرب أثناء كلمة له في صالة التحرير عن فخره في إعادة العصر الذهبي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وبناء نظام العمل المستدام في الصحيفة خلال الاوقات العصيبة.

وأضاف: "عقب 14 عاما في منصبي، جاءت اللحظة الطبيعية وسأمنح الراية إلى رولا خلف"، ووصفها بأنها: "عادلة، وحكيمة، وقوية".

شغلت رولا خلف أول منصب تحريري في الصحيفة البريطانية عام 2016، وشملت حياتها المهنية في الصحيفة إدارة شبكة فاينانشال تايمز المكونة من 100 مراسلين أجانب وقيادة تغطيتها للشرق الأوسط خلال حرب العراق والانتفاضات العربية في عام 2011.

ولدت السيدة خلف، البالغة من العمر 64 عاما في بيروت، وستكون أول رئيسة تحرير لصحيفة فاينانشال تايمز سيدة منذ تأسيسها في عام 1888. وقالت إنها "سعيدة" باختيارها لقيادة "أكبر مؤسسة إخبارية في العالم".



AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تصنع أقوى كمبيوتر في العالم

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها | شاهد مايا دياب قبل وبعد التجميل وكيف سبت وائل كفوري؟

5 وجوه جديدة في مران الأهلي

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن موسم الرياض.. شاهد

بيسوق من غير ايدين .. سائق يغامر بحياة المواطنين على محور 26 يوليو .. فيديو

في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات هند رستم وقصة لقب ملكة الإغراء

اخبار الفن| اعتزلت الفن منذ 5 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوجة رامي جمال.. لوك غريب لـ ريهام حجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف مؤثر من عروس تجاه شقيقها في حفل الزفاف.. شاهد ماذا فعلت!

هنتعشى ايه النهاردة.. جبنة بانيه و بيض سكرامبل وحلو الفراولة اللايت

شاهد.. بيع أغلى ساعة في العالم في مزاد خيري بمبلغ خرافي