اختيار اللبنانية رولا خلف أول رئيسة تحرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية

أعلنت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تعيين اللبنانية رولا خلف، في منصب رئيس تحرير الصحيفة خلفا ليونيل باربر، الذي عمل في منصبه 14 عاما.



وفي رسالة بعث بها إلى العاملين في الصحيفة قال ليونيل، عقب 34 عاما من عمله في هذه الصحيفة إنه سيترك منصبه بحلول يناير المقبل، حيث سيترك، أفضل وظيفة في الصحافة، على حد وصفه، وسيحل محله نائبته رولا خليفة.



وأعرب أثناء كلمة له في صالة التحرير عن فخره في إعادة العصر الذهبي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، وبناء نظام العمل المستدام في الصحيفة خلال الاوقات العصيبة.



وأضاف: "عقب 14 عاما في منصبي، جاءت اللحظة الطبيعية وسأمنح الراية إلى رولا خلف"، ووصفها بأنها: "عادلة، وحكيمة، وقوية".



شغلت رولا خلف أول منصب تحريري في الصحيفة البريطانية عام 2016، وشملت حياتها المهنية في الصحيفة إدارة شبكة فاينانشال تايمز المكونة من 100 مراسلين أجانب وقيادة تغطيتها للشرق الأوسط خلال حرب العراق والانتفاضات العربية في عام 2011.



ولدت السيدة خلف، البالغة من العمر 64 عاما في بيروت، وستكون أول رئيسة تحرير لصحيفة فاينانشال تايمز سيدة منذ تأسيسها في عام 1888. وقالت إنها "سعيدة" باختيارها لقيادة "أكبر مؤسسة إخبارية في العالم".







