ياسر رمضان أميناً عاماً لحزب المصريين بالإسكندرية

أصدر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارا بتكليف ياسر رمضان أمينا عاما للحزب بالإسكندرية، حيث تم تبليغ جميع الأمانات والجهات المختصة، للعمل به.





وبدوره قال ياسر رمضان، أمين عام حزب "المصريين" بالإسكندرية، في أول تصريح له، إن أهم الأولويات لديه، تتمثل في استكمال الانتشار لقواعد الحزب بالمحافظة، والاهتمام بزيادة الدورات السياسية والتثقيفية لكوادر وشباب الحزب ومشاركة الحزب بجميع مستوياته التنظيمية للمواطنين فى حل المشكلات التي تواجههم.



