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فن

يارب تلطف ببلادنا.. لطيفة توجة رسالة للشعب التونسي بعد موجة السيول والفيضانات

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:57 م
لطيفة
لطيفة
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مصطفى كرم
دعمت الفنانة التونسية لطيفة بلادها بعد تعرضها لسيول وفيضانات فى عدد من المناطق وادت الي وفاة بعض الاشخاص.

وغردت لطيفة عبر تويتر قائلة "‏يارب تلطف ببلادنا وناسنا واطفال المدارس فى هذه الظروف المناخية الصعبة. ‎#فياضانات ‎#تونس".

ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الله يحفظ تونس" و "‏‎يا رب استرها" و "‏‎آمين يارب ربي يسترنا إن شاء الله" و "‏‎يارب حبيبتى وكل الدول العربية اامين".

وتشهد عدد من المناطق بتونس امطار غزيرة ورعدية تصل الي حد السيول في بعض المناطق منذ مساء امس الاثنين

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس إن مؤشرات الأمطار الرعدية المصعوبة بالبرد ستتواصل الساعات المقبلة على أغلب الجهات، مجددا التذكير بضرورة الالتزام بالحذر خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت وزارة التربية التونسية تعليق الدروس في المعاهد والمدارس الحكومية والخاصة في 17 محافظة، لتواصل هطول الأمطار الغزيرة وحرصا على سلامة التلاميذ والاطار التربوي"، على أن تستأنف الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
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