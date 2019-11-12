بالجراحة.. طرق للتعامل مع انسداد شرايين القدم نهائيا

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أنه يمكن التعامل مع انسداد شرايين القدمين عبر اجراء عملية جراحية خلال دقيقة، والتي يتم فيها إزالة الانسداد الموجود بالشريان وعودة سريان الدم بشكل طبيعي إلى الأطراف مرة اخرى.



وأوضح الدالى، أن التعقيم الخطوة الاولى، ومن ثم يقوم الطبيب بعمل جرح صغير للغاية لإدخال القسطرة أعلى الفخذ، ويستخدم الطبيب التخدير الموضعي حتى لا يشعر المريض بألم أثناء العملية، كما يتم إدخال القسطرة ويكون متصل بشاشة عرض يستطيع من خلالها الطبيب متابعة العملية.



وأضاف الدالى، الى انه يتم حقن صبغة ملونة لتصوير الشريان من الداخل وتحديد مكان الانسداد، بالإضافة لإدخال سلك دقيق وأنبوب يحمل في نهايته بالون، وعند الوصول إلى مكان الانسداد يتم نفخ البالون لتوسيع الشريان وإزالة الانسداد الموجود به.



وتابع الدالي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الاخباري، انه في بعض الحالات قد لا يكفي البالون لازالة الانسداد، ويتم اللجوء الى الدعامات المعدنية لبقاء الشريان مفتوحا، ثم يتم تصوير الشريان للتأكد من زوال الانسداد ونجاح العملية.



وأكد الدالى، الى انه في الخطوة الاخيرة من العملية يتم إزالة الأنبوب ويتم الضغط على مكان دخوله بالفخذ لمدة 10 دقائق لتجنب حدوث نزيفا، وتستغرق العملية حوالي نصف ساعة ويمكن للمريض ان يمارس حياته بشكل طبيعي بعدها مباشرة.



ومن جانبه اكد الدالى، الى أنه لا يحتاج استخدام القسطرة في علاج انسداد الشرايين إلى استخدام التخدير الكلي، حيث يتم استخدام التخذير الموضعي، الا ان القسطرة لا تترك آثار لجروح على الجلد اطلاقا.