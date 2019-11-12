أحمد موسى: الكمسري الذي يسمح بركوب شخص بدون تذكرة يعاقب بتهمة إهدار المال العام.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا توجد دولة في العالم لا تطبق القانون على ركوب وسائل المواصلات، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستبيح أحد أموال الدولة.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أننا نعيش الآن في مصر، دولة قانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يتحايل أحد على القانون، ويجب الحفاظ المال العام من خلال دفع ثمن التذكرة.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الكمسري الذي يسمح لأي الشخص أن يركب وسيلة مواصلات عامة، فيحاسب بتهمة إهدار المال العام، مشيرا إلى أن القانون يتم تطبيقه على الجميع.

