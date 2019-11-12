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حوادث

الأمن يكشف حيلة سائق .. ادعى سرقة مجهولين لسيارته تحت تهديد السلاح بالدقهلية للهروب من ديونه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:19 م
اللواء فاضل عمار
اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية
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همت الحسينى
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية من كشف لغز ادعاء سائق بقيام ٣ مجهولين بسرقة سيارته تحت تهديد السلاح على طريق رافد جمصه حيث تبين انه قام باخفاؤها مدعيا سرقتها للهروب من ديونه .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من إدارة شرطة النجدة عن ورود بلاغ من اسلام عبد السلام احمد خليفة  ٢٤ عاما سائق  ومقيم قرية " بلال ن رباح " دائرة مركز النويارية بالبحيرة بقيام ثلاثة اشخاص مجهولين احدهم يحمل سلاح نارى " مسدس " يستقلون سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية ماركة النترا " فضى اللون باستيقافه على طريق رافد جمصه حال عودته من مدينة المنصورة  متوجهأ إلى محل اقامته والاستيلاء منه على سيارته رقم ب ق ص ٨٥٢٣ يبك اب ماركة " شيفرولية " حمراء اللون موديل ٢٠٠٨  ومبلغ مالى قدره  ١٥ ألف جنيه " كانو بحوزته .

ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية تبين عدم صحة الواقعه وادعاء المبلغ بالواقعه وافتعالها.

وبمواجهة المبلغ بما اسفرت عنه التحربات اعترف بصحة التحريات وادعاءه للواقعه حيث أنه مدين بمبلغ ٣٠ الف جنيه" باقي ثمن السيارة وانه قام بإخفاءها بجراج بقرية حفير شهاب ابدين  وكلف احد اصدقاءه ويدعى السيد حسن حسن محمد ٢٥ عاما ميكانيكى ومقيم قرية بلال بن رباح  بالاتصال بوالده ومساومته على  اعادة السيارة  مقابل مبلغ ٣٠ ألف جنيه وبارشاده تم ضبط السياره .

وجرى التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت التيابة العامه بالواقعة .
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