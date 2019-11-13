اليوم.. المعهد المصرفي يطلق برنامجًا تدريبيًا عبر هوجن

يوقع المعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري ، اتفاقية " هوجن"؛ اليوم الأربعاء بالزمالك؛ بالتعاون مع احدي شركات الاستشارات العالمية " فونكس"، ضمن إجراءاته لتعزيز دور التدريب والتأهيل للكوادر المصرفية.





ومن المقرر أن يعقد عبد العزيز نصير، مدير المركز، مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل البروتوكول بحضور كل من الدكتور سكوت جريجوري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هوجن لنظم التقييم و دارين ني، المدير التنفيذي بالمؤسسة و عدد من قيادات المعهد المصرفي.









وأعلن " نصير" في وقت سابق عن نجاح المعهد خلال سبتمبر الماضي في تنظيم 385 برنامجا تدريبيا على المستوى المحلي والدولي إضافة لتنظيم زيارتين عالميتين بمشاركة 42 متدربا لبولندا و لندن بخلاف زيارة أخرى لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات.



