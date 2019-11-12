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عرفت مكانه.. واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب قيادات تنظيم داعش بعد مقتل البغدادى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:31 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي
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قسم التوك شو
عرضت قناة «أكسترا نيوز» نبا عاجلا يفيد بان واشنطن تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة في تنظيم «داعش» بعد أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم وعرفت مكانه.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الشهر الماضي مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية على مدينة إدلب السورية، كما أعلن عن مقتل الرجل الثاني للتنظيم بعدها.

وكشف تنظيم داعش الإرهابي عن قائده الجديد أبي إبراهيم القرشي، والذي لم يُعلن عن شخصيته أو شكله.

وأكد التنظيم مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، وهو ما اعتبرته الصحف الرجل الثاني في التنظيم.
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