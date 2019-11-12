محلل إسرائيلي: المعركة الحالية لن تتسع لهذا السبب

قال المحلل الإسرائيلي، في صحيفة "هاآرتس"، عاموس هارئيل، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة الحالية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لن تتسع أكثر من ذلك.



وأشار هارئيل إلى أن محدودية المواجهة يرجع إلى حركة حماس. لافتا إلى أن قرار حركة حماس بعدم المشاركة في المواجهة هو الذي يحدد حجم هذا التصعيد.



ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن بهاء أبوالعطا كان هدفا لإسرائيل منذ وقت طويل، مؤكدا أن العملية سوف تزيد من الدعم السياسي لنتنياهو، كما أنها ستجد ارتياحا أيضا بالنسبة لجانتس.



وأعلنت إسرائيل تعليق الدراسة في عدد من مستوطنات غلاف غزة، وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن بلدية أسدود ويفنا، علقوا الدراسة غدا بسبب التطورات الأمنية.

من ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس في قطاع غزة، فيما أشارت القناة السباعة إلى قصف أهداف تحت الأرض تستخدم في تصنيع الأسلحة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن نحو 190 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة وسقطوا على المستوطنات الواقعة في محيط غلاف القطاع، منذ استهداف القيادي في حركة الجهاد، بهاء ابوالعطا.



وأوضح أن نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" تمكن من اعتراض عشرات الصواريخ.



وأشار إلى أن نسبة نجاح القبة الحديدية خلال هذه الفترة الزمنية تبلغ حوالي 90 في المائة ، مع هبوط نحو 50 في المائة من عمليات الإطلاق في المناطق المفتوحة، وبالتالي لا تتطلب اعتراض القبة الحديدية



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 7 مواطنين وإصابة 45 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.



وأوضحت وزارة الصحة أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عامًا)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عامًا)، وعبدالله البلبيسي (26 عامًا)، وعبد السلام أحمد (28 عامًا).



وكانت طائرات الاحتلال قد شنت عدة غارات على القطاع، استهدفت عناصر ومواقع ونقاط رصد للمقاومة، بالإضافة إلى أراضٍ زراعية.



وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية بين "غلاف غزة" و"تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.