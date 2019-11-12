الرئيس اللبناني يعلن موعد بدء استشارات الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاستشارات لتشكيل الحكومة الجديدة الخميس أو الجمعة المقبلين. مؤكدا على أن الشعب فقد الثقة في الحكومة الحالية، وهو ما يفسر تحول مطالب المتظاهرين إلى مطالب سياسية.



قال الرئيس اللبناني في تصريحات إلى الصحفيين: "الحراك بدأ بمطالب اقتصادية ضد الضرائب ثم تحول الى مطالب سياسية وهذا أمر طبيعي لأن الثقة مفقودة بين الشعب والحكومة. مطالب المتظاهرين محقة وقد تجاوبت معها ودعوتهم للتفاهم ولكنهم لم يستجيبوا حتى الآن".



وأضاف عون: "ما وصلت إلى موقع الرئاسة ألا لأبني دولة، وأكرر ندائي للجميع لتوحيد الساحات للقيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد وبناء الدولة".



وتابع: "أنا منبثق من الشعب، لكني مكبل بالتناقضات في الحكم وفي المجتمع، ونهوض الشعب اليوم سيكون مرتكزًا داعمًا للقيام بالاصلاحات".



