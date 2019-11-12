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القاصد: 50% من الأطباء الملتحقين بالنيابات لا يحصلون على تدريب كاف

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:15 م
الدكتور أحمد محيى
الدكتور أحمد محيى القاصد
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد محيى القاصد، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات والمعاهد والجهات التابعة، إن نظام التكليف والتدريب الجديد والزمالة المصرية للأطباء، هو نظام تدريبي ليس له أى تعديل نظام التكليف.

وأضاف مساعد وزير الصحة، خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن قواعد التكليف يتم وضعها كل عام، قبل بدء حركة التكليف.

وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن، 50% من الأطباء الملتحقين بنظام النيابات لا يحصلون على التدريب الكافي، موضحًا أن هناك 25 % منهم يتقدمون للحصول على الماجستير و 25 % يتقدمون للحصول على الزمالة المصرية، وهناك 50% لا يجدون مكانا فى الزمالة أو الجامعات المصرية.

وأوضح مساعد وزير الصحة، أن التفكير الأمثل لهذا النظام هو تدريب الأطباء 100%.
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