استشاري طب نفسي يبرز أنواع العنف في المجتمع المصري

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إنه المجتمع المصري في حاجة إلى وقفة من أجل النظر لأسباب انتشار حوادث العنف سواء داخل الأسرة الواحدة أو في المجتمع بشكل عام، مستعرضًا عددًا من حوادث العنف مثل أسرة الرحاب التي قُتلت بالكامل على يد الأب، أو تعذيب فتاة لشقيقها أو تعذيب جدة لحفيدتها، وهذه وقائع تحدث في المجتمع المصري.





وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن العنف لا يقتصر على التعدي بالضرب فقط على الآخر، بل هناك عنف جسدي وعنف جنسي وعنف نفسي الناتج عن الإهانة والسخرية والشتائم ومحاولة التقليل من شأن ومكانة الآخر وإهانة كرامته، وهذا نوع من أنواع العنف.



