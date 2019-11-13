استشاري طب نفسي: العنف غريزة في الإنسان

قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن العّنف يُعد غريزة أساسية في الإنسان، وهي غريزة يُمكن استخدامها في حماية الشخص لنفسه والدفاع عنها ومن الممكن استخدامه في تسبب أذى للآخرين، موضحًا أن الإعلام والأسر والسوشيال ميديا لها دور في توجيه البشر في العنف إما في الطريق البناء أو الهدام.





وأضاف "طه"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن كثرة أدوار العنف في الأفلام والمسلسلات الدرامية وراء انتشار العنف أيضًا على أرض الواقع، حيث إن الأفلام أصبحت تتضمن مشاهد عنف غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يجوز تعميم مصطلح "مجتمع عنيف"، على أي مجتمع بسبب انتشار جرائم العنف به.



