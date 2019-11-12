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فن

مواجهة فريق أحلام تتصدر الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت إحدى المواجهات التى أقيمت بين متسابقين في برنامج المسابقات الغنائي ذا فويس في نسخته الخامسة من احتلال المركز 5 بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

استطاعت المواجهة التى ضمت كل من شرف أحمد ونورهان المرشدي، من تحقيق ما يزيد عن 100 ألف مشاهدة بعد طرح الفيديو الخاص بالمواجهة ، التى كانت ضمن فريق الفنانة أحلام.

وتضمن هذا الموسم من برنامج "ذا فويس The voice العديد من التغيرات في لجنة التحكيم، وتبديل الحكام، الذين لم يتمكنوا من المشاركة في هذا الموسم.
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