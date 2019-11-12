بالشعر الأصفر .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بلوك جديد

شاركت هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقة مصطفى خاطر، وعلقت على الصورة قائلة " اتنين من #أشباح_أوروبا بيخططوا لصاحب المطعم☻!! شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية في مكان تاني".



وأطلت هيفاء وهبي، بسوي تشرت أسود وبنطلون ليجن باللون الأحمر في أسود، وانتعلت حذاء بكعب رفيع، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بنظارة شمس وخاتم رقيق لإكمال إطلالتها.



ووضعت هيفاء وهبي، ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر مع أحمر شفاه باللون الروز، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا بطريقة جذابة.

