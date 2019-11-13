قهرن الظلام.. صدى البلد يرصد إبداع فتيات جمعية النور والأمل.. فيديو

ليس دائما يكون الشعور بالنقص داعيا للإحباط وليس شرطا أن تكون الإعاقة مدعاة للانزواء بل علي العكس من ذلك قد يكون هذا الشعور حافزا علي التميز ودافعا للإنجاز ، وبرهن علي ذلك نزيلات جمعية النور والأمل بتفانيهن في العمل و الإنتاج كـ"خلية النحل "في صناعة المنسوجات والتريكو رغم إصابتهن البصرية ليثبتوا انهم مقاتلات استطاعوا أن يتغلبن الظلام.





"بقالى سنتين فى المهنة ديه والحمد لله اتعلمتها بسرعة وبقيت شاطرة فيها عشان مش محتاجة عين"، بهذه الجملة تحدثت "سهام" الشابة الكفيفة عن رحلة كفاحها داخل "الجمعية" لتصبح من أمهر غازلات السجاد اليدوى، والتى تعلمتها على يد مسئولى الجمعية، لتصبح كل أمنيتها أن تكون من أشهر رواد الصنعة وأن تعمل بمصنع كبير لتخدم بلدها بمزيد من الإنتاج.





تقول "فريده اسماعيل " التي تعمل بالجمعيه منذ ١٥ عاما (أتقنت التريكو وصنعت منه ملابس مميزه ومتناسقة الألوان وصنعت العديد من المشغولات كالساده،الغرز ،البلوفرات و البناطيل و اكبر صعوبه واجهتني هي التنقل من غرزه لغرزه ولكني مع الممارسه استطعت التغلب عليها.



أشارت "ناصره النجار" المدير التنفيذي لجمعية النور والأمل في إطار رعاية وتأهيل وتعليم الفتيات الكفيفات يعقد السوق الخيري السنوي لجمعية النور والأمل بهدف تمكينهن ودمجهن في المجتمع عن طريق عرض منتجات من صنع ايديهم ومشاهدة إقبال الناس عليها حيث أنهم ينتظرون هذا اليوم من السنة للسنة.